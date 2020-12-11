Организатора псевдореферендума "ДНР" в Краматорске приговорили к 5 годам заключения

11 декабря, 2020, 18:55

Заместитель председателя УИК, который организовал проведение референдума "ДНР" в Краматорске приговорен к 5 годам тюрьмы

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Судом вынесен приговор, которым житель Краматорска приговорен к 5 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В мае 2014 года мужчина, будучи заместителем председателя участка, действуя по сговору с председателем так называемой участковой избирательной комиссии № 5, организовал и провел на территории школы № 30 "референдум" о признании самостоятельной "ДНР".

В сентябре 2020 года суд Славянска приговорил к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком на 2 года. Прокуратура подала апелляцию, которая сейчас частично удовлетворена.