Организатора псевдореферендума "ДНР" в Краматорске приговорили к 5 годам заключения
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.
Судом вынесен приговор, которым житель Краматорска приговорен к 5 годам заключения за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
В мае 2014 года мужчина, будучи заместителем председателя участка, действуя по сговору с председателем так называемой участковой избирательной комиссии № 5, организовал и провел на территории школы № 30 "референдум" о признании самостоятельной "ДНР".
В сентябре 2020 года суд Славянска приговорил к 5 годам тюрьмы с испытательным сроком на 2 года. Прокуратура подала апелляцию, которая сейчас частично удовлетворена.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb