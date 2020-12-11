Около 1,7 млн украинцев получат по 8 тыс. грн из-за карантина, - Минэкономики
Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина .
По его словам, 8 тыс гривен - это "достаточная" сумма для большинства людей.
"8 тыс гривен для многих людей, которые работают на достойной, но невысокооплачеванной работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают намного больше денег, эти средства мизерны. Но на перспективу человека, который имеет зарплату от 10 000 до 30 тыс гривен. Для них 8 тысяч гривен помощи является достаточной суммой ", - сказал Качка.
Он добавил, что помощь получат около 1 млн 700 тыс человек.
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- Напомним, 10 декабря вступил в силу закон , который предусматривает, что физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тыс гривен выплат. Закон обеспечивает в 2020-2021 годах за счет госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, потерявшим часть зарплаты или дохода из-за введения карантина.