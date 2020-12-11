Около 1,7 млн украинцев получат по 8 тыс. грн из-за карантина, - Минэкономики

11 декабря, 2020, 07:23

Около 1,7 млн украинцев, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за карантина, получат по 8 тыс гривен

Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка сказал в эфире одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина .

По его словам, 8 тыс гривен - это "достаточная" сумма для большинства людей.

"8 тыс гривен для многих людей, которые работают на достойной, но невысокооплачеванной работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают намного больше денег, эти средства мизерны. Но на перспективу человека, который имеет зарплату от 10 000 до 30 тыс гривен. Для них 8 тысяч гривен помощи является достаточной суммой ", - сказал Качка.

Он добавил, что помощь получат около 1 млн 700 тыс человек.

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