Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" рассказал, почему переехал в Украину

11 декабря, 2020, 13:44

Бразильский защитник Додо признался, что перешел в донецкий "Шахтер", потому что клуб выступает в Лиге чемпионов и борется за титулы

Об этом сообщает TMW .

По словам Додо, худшее, что есть в Украине - это холод.

"Это было трудное решение. В" Шахтере "проводят большую работу с бразильцами. Клуб всегда борется за титулы, попадает в Лигу чемпионов, дает рост молодым футболистам. Хуже всего в Украине - холод. А лучше всего то, что у нас есть два длительных отпуска летом и зимой ", - сказал Додо.

В этом сезоне Додо провел за "Шахтер" 17 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца составляет 10 млн евро, что является третьим показателем среди всех футболистов донецкого клуба.

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