Один из самых дорогих футболистов "Шахтера" рассказал, почему переехал в Украину
11 декабря, 2020, 13:44
Бразильский защитник Додо признался, что перешел в донецкий "Шахтер", потому что клуб выступает в Лиге чемпионов и борется за титулы
Об этом сообщает TMW .
По словам Додо, худшее, что есть в Украине - это холод.
"Это было трудное решение. В" Шахтере "проводят большую работу с бразильцами. Клуб всегда борется за титулы, попадает в Лигу чемпионов, дает рост молодым футболистам. Хуже всего в Украине - холод. А лучше всего то, что у нас есть два длительных отпуска летом и зимой ", - сказал Додо.
В этом сезоне Додо провел за "Шахтер" 17 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость бразильца составляет 10 млн евро, что является третьим показателем среди всех футболистов донецкого клуба.
- 25 мая стало известно, что Додо попал в сферу интересов французского ПСЖ.
- 7 декабря сообщалось, что туринский "Ювентус" интересуется правым защитником донецкого "Шахтера" Додо.
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