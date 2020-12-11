Netfix снимет фильм по роману Ремарка "На западном фронте без перемен"

11 декабря, 2020, 15:33

Стриминговий сервис Netflix снимет новый фильм по роману Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен"

Об этом сообщает Variety.

Съемки должны начаться в марте. Главную роль получил Даниэль Брюль.

Экс-журналист Йен Стокелл и продюсер Лесли Патерсон написали сценарий, основанный на романе Ремарка.

Режиссером картины выступит Эдвард Бергер.

"Сейчас у нас есть шанс снять антивоенный фильм, который действительно коснется нашей аудитории", - сказал Бергер.

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Справка о романе:

Повествование ведется от имени молодого человека Пауля Боймера, который вместе со своими семью одноклассниками попал на фронт во время Первой мировой войны. Он рассказывает обо всем, что происходит с обычными солдатами во время войны. Ремарк называет этих молодых людей "потерянным поколением", потому что они из-за душевных и психологических травм, полученных во время войны, не смогут уже адаптироваться к "нормальной" мирной жизни.