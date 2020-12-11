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НАБУ открыло дело о взяточничестве в отношении нардепа-"слуги" Куницкого - "Схемы"


фото: rfe
После выхода расследование программы "Схемы" НАБУ открыло дело в отношении народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого

Об этом сообщает Радио Свобода.

В июле журналисты рассказали, как Куницкий использует свои полномочия в интересах связанного бизнеса.

По данным источников, детективы начали досудебное расследование по статье - "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды". Официально в НАБУ эту информацию не комментируют.

Параллельно свою проверку провели в НАПК.

По результатам мониторинга и контроля НАПК подтвердило отдельные факты, свидетельствующие о совершении Куницким "правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.172 Кодекса Украины об административных правонарушениях".

Там установили в действиях нардепа "совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов", но протокол об административном правонарушении составлен не будет, потому что НАПК потеряло такие функции после решения КСУ.

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