НАБУ открыло дело о взяточничестве в отношении нардепа-"слуги" Куницкого - "Схемы"
Об этом сообщает Радио Свобода.
В июле журналисты рассказали, как Куницкий использует свои полномочия в интересах связанного бизнеса.
По данным источников, детективы начали досудебное расследование по статье - "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды". Официально в НАБУ эту информацию не комментируют.
Параллельно свою проверку провели в НАПК.
По результатам мониторинга и контроля НАПК подтвердило отдельные факты, свидетельствующие о совершении Куницким "правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.172 Кодекса Украины об административных правонарушениях".
Там установили в действиях нардепа "совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов", но протокол об административном правонарушении составлен не будет, потому что НАПК потеряло такие функции после решения КСУ.
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