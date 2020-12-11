На замену Ан-26: Минобороны планирует закупить три транспортных самолета Ан-178
11 декабря, 2020, 15:56
Минобороны Украины завершает заключение соглашения о закупке трех самолетов Ан-178 с ГП "Антонов"
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Кабинет министров разрешил Министерству обороны авансировать указанное соглашение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ан-178 призваны заменить в будущем транспортные самолеты Ан-26.
- Напомним, что вечером 25 сентября в Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся. На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
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