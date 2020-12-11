На Луганщине чиновника обвинили в госизмене

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Чиновница завербовали представители российских спецслужб во время ее пребывания на временно оккупированной территории Луганской области по семейным делам. Женщину задержали боевики на КПВВ" Станица Луганская "и передали сотруднику ФСБ РФ, через шантаж и психологическое давление заставил ее согласиться на конфиденциальное сотрудничество. Представитель вражеской спецслужбы отработал чиновницы задачи по сбору информации о кадровом составе и деятельности украинских правоохранительных структур и органов власти ", - говорится в сообщении.

Полученные сведения она должна передавать куратору лично во время очередных сечений линии разграничения.

После возвращения на контролируемую государством территорию женщина была уличена контрразведчиками при попытке выполнить полученное от российской спецслужбы задачи и добровольно сообщило о всех обстоятельствах своего вербовки.

Суд признал гражданку Украины виновным в приготовлении к госизмене. При этом, учитывая, что она способствовала следствию и предоставила важную информацию, которая используется для дальнейшего документирования подрывной деятельности ФСБ РФ против Украины, освободил ее от уголовной ответственности.

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