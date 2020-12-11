Минздрав изменил подходы к тестированию на COVID-19 - Ляшко

11 декабря, 2020, 17:10

Министерство здравоохранения (МЗ) обновило Стандарты медицинской помощи при COVID-19 в части подходов к тестированию

Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил в Facbook.

"Обновлены Стандарты медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)"в части подходов к тестированию", - написал Ляшко.

В частности, по его словам, метод ПЦР остался основным для этиологической лабораторной диагностики COVID-19. При этом уточнено, кто именно подлежит лабораторному обследованию этим методом: лица с подозрением на COVID-19, признаками тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), признаками других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), а также с признаками пневмонии.

Предварительное скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 проводить лицам с подозрением на COVID-19, признаками ТОРС, признаками других ОРВИ, признаками пневмонии, а также лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 лицом, возвращающихся из регионов со значительным распространением COVID-19, и лицам, подлежащих плановой госпитализации.

Ляшко отметил, что положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР.

"Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2 у пациентов, которые отвечают определению подозрительного или вероятного случая заболевания COVID-19", - отметил Ляшко.

Кроме того, добавил он, разрешено использование быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2 для скрининговых исследований медработников и других категорий работников и при плановой госпитализации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb