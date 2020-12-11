МОН поручило проверить учебник "Защита Отечества" из- за упреков о якобы российской амуниции на картинке с военнослужащими

11 декабря, 2020, 22:47

Министерство образования и науки Украины поручило Институту модернизации содержания образования обратиться к экспертам по вооруженному обеспечению ВСУ для оценки изображения в учебнике "Защита Отечества" для 10-го класса (авторы И. М. Герасимов, Е. А. Пашко, М. М. Фука Ю. П. Щирба), изданном в 2018 году

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"На иллюстрации к статье о Вооруженных Силах Украины в учебнике изображены военнослужащие - в экипировке и с оружием, которое, по утверждению одного из анонимных телеграмм-каналов, производят в РФ. ... Министерство образования и науки Украины считает, что ситуация требует детального анализа и экспертизы. Институту модернизации содержания образования поручено обратиться к экспертам по оружейному обеспечению ВСУ, чтобы получить квалифицированную и объективную экспертную оценку и ответ относительно экипировки и оружия, изображенных на фотографии", - говорится в сообщении.

МОН также обратился за разъяснением к авторам учебника и привел их ответ.

"Учебник "Защита Отечества. 10 клас " авторский коллектив создавал в 2017 году во время становления и развития ВСУ. Напечатан этот учебник в 2018 году. До 10 декабря 2020 года никаких замечаний к фотографии, размещенной на странице 114 (иллюстрация 24.9), не поступало. Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.). Экипировка только начинало массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы считали целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировки бойцов ВСУ", - ответили авторы учебника.

Сегодня в СМИ опубликовано страницу учебника «Защита Отечества» для 10-го класса учреждений общего среднего образования ... Опубликовано Министерство образования и науки Украины Пятница, 11 декабря 2020 г.

Напомним, ранее МОН пообещал "кардинально изменить" подход к отбору школьных учебников из-за озабоченности общественности наличием в них ошибок, неточностей и неуместного контента.

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