Мэра Одессы Труханова госпитализировали с коронавирусом
11 декабря, 2020, 17:26
Мэра Одессы Геннадия Труханова госпитализировали в инфекционную больницу города
Об этом он сообщил в Facebook.
"Госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что большое спасибо нашим врачам и медперсоналу", - отметил Труханов.
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Мэр напомнил о соблюдении правил карантина: ношение масок и дистанция.
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