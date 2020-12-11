Мэра Одессы Труханова госпитализировали с коронавирусом

11 декабря, 2020, 17:26

Мэра Одессы Геннадия Труханова госпитализировали в инфекционную больницу города

Об этом он сообщил в Facebook.

"Госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что большое спасибо нашим врачам и медперсоналу", - отметил Труханов.

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Мэр напомнил о соблюдении правил карантина: ношение масок и дистанция.