MasterCard и Visa приостановили обслуживание платежей в Pornhub

Об этом сообщает NYT .

"Причиной этого послужила публикация в The New York Times, где рассказывалось, как порносайт зарабатывает деньги, публикуя видео с изнасилованием детей", - говорится в сообщении.

В MasterCard заявили, проведенное ранее расследование подтвердило "нарушение стандартов, запрещает незаконный контент на их сайте", что и стало причиной запрета проведения платежей. В свою очередь, Visa расследование еще не закончила, но обработку платежей также приостановила.

Pornhub заявил, что сайт всегда боролся с материалами, содержащими элементы сексуального насилия над детьми.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb