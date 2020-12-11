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Espreso.tvСпортЛига Европы: как выглядит итоговая турнирная таблица в группе "Зари"

Лига Европы: как выглядит итоговая турнирная таблица в группе "Зари"


фото: Getty Images
Луганская "Заря" завершила групповой этап Лиги Европы на третьем месте и покинула турнир

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В 6-м туре группового этапа Лиги Европы "Заря" проиграла португальской "Браге" (0: 2), а греческий АЕК уступил английскому "Лестеру" (0:2).

"Заря" набрала 6 баллов и завершила еврокубковый сезон на третьей строчке группы G. Португальская "Брага", которая имеет в своем активе 13 очков, вместе с "Лестером" заняла первое-второе место, команды вышли в 1/16 финала турнира. Греческий АЕК - последний.

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