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Espreso.tvЭкономикаКиевгорстрой ввел в эксплуатацию два достроенных за УкрБудом жилых комплекса

Киевгорстрой ввел в эксплуатацию два достроенных за УкрБудом жилых комплекса

Киевгорстрой ввел в эксплуатацию достроенных за УкрБудом жилых комплекса - "Харьковский" и "Гармония"

Об этом в Facebook сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

"ЖК "Харьковский" и "Гармония" введены в эксплуатацию", - написал Кушнир.

По его словам, в первом жилом комплексе люди живут уже не первый год, а второй - довольно давно ждут инвесторы.

"На этом КМБ закрывает вопрос введения обещанных 5 ЖК, запланированных на этот год. В общем имеем введенную "Солнечную Ривьеру", "Новомостицкий", "Пектораль" и, собственно, "Харьковский" и "Гармонию". Не так быстро, как хотелось, но в конце-концов - обязательства по этим комплексам выполнены", - подчеркнул Кушнир.

  • Напомним, Кабинет Министров поддержал распоряжение, которое даст возможность приступить к решению вопроса недостроев "Укрбуда".
  • В мае дети инвесторов "Укрбуда" записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал мэра Киева Виталия Кличко подключится к решению вопроса завершения замороженного строительства жилых комплексов "Укрбуда" компанией "Киевгорстрой".
  • 22 мая 2020 года петиция инвесторов жилых комплектов "Укрбуд" набрала 25 тысяч необходимых подписей для рассмотрения президентом Украины.

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