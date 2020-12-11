Киевгорстрой ввел в эксплуатацию два достроенных за УкрБудом жилых комплекса
11 декабря, 2020, 16:42
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию достроенных за УкрБудом жилых комплекса - "Харьковский" и "Гармония"
Об этом в Facebook сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.
"ЖК "Харьковский" и "Гармония" введены в эксплуатацию", - написал Кушнир.
По его словам, в первом жилом комплексе люди живут уже не первый год, а второй - довольно давно ждут инвесторы.
"На этом КМБ закрывает вопрос введения обещанных 5 ЖК, запланированных на этот год. В общем имеем введенную "Солнечную Ривьеру", "Новомостицкий", "Пектораль" и, собственно, "Харьковский" и "Гармонию". Не так быстро, как хотелось, но в конце-концов - обязательства по этим комплексам выполнены", - подчеркнул Кушнир.
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