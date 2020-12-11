Курс валют: доллар возобновил рост

11 декабря, 2020, 09:06

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 11 декабря 2020 года на отметке 28,075 грн / $

Об этом свидетельствуют данные НБУ .

По состоянию на 10 декабря курс составлял 28,04 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 11 декабря установлен на уровне 33,99 грн / евро. По состоянию на 10 декабря курс составлял 33,95 грн / евро.

На наличном рынке 11 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,17, продают - по 28,23 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,00 до 28,40 грн / $, продажи - в пределах 28,17-29,40 грн / $

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