 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоКличко назвал даты школьных каникул в Киеве и рассказал об условиях дальнейшего обучения

Кличко назвал даты школьных каникул в Киеве и рассказал об условиях дальнейшего обучения


фото: wz.lviv
Каникулы в школах Киева пройдут с 25 декабря по 11 января. В дальнейшем обучение начнется дистанционно

Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

"Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения", - отметил мэр.

Читайте также: Усиление карантина: Степанов перечислил ограничения на период 8-24 января

Кличко отметил, что в столице также продолжат транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать