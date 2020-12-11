Кличко назвал даты школьных каникул в Киеве и рассказал об условиях дальнейшего обучения

11 декабря, 2020, 16:01

Каникулы в школах Киева пройдут с 25 декабря по 11 января. В дальнейшем обучение начнется дистанционно

Об этом на брифинге заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко.

"Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения", - отметил мэр.

Читайте также: Усиление карантина: Степанов перечислил ограничения на период 8-24 января

Кличко отметил, что в столице также продолжат транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне.

Напомним, Кабинет министров вводит усиленные карантиные ограничения в Украине с 8 по 24 января.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, карантин в Украине могут усилить до 8 января в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19 .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb