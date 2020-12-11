Какую погоду ждать на выходных: прогноз Укргидрометцентра

11 декабря, 2020, 21:15

На выходных в Украине ожидаются дожди, мокрый снег, гололед и ночные морозы

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Так, 12 декабря на территории Украины будет облачно.

Ожидается небольшой мокрый снег, дождь, гололед. Ночью в северных областях без осадков. На дорогах в большинстве областей гололедица.

Ветер будет восточный, 7-12 м/с, в южных, восточных и Днепропетровской областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -1°C...-6°C, днем около 0°C, на Закарпатье и в южной частные ночью от -2°C до +3°C, днем 0°C...+5°C.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, а днем, 12 декабря, небольшой мокрый снег и дождь, гололед. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью в столице -4°C...-6°C, днем 0°C...-2°C; по области ночью -1°C...-6°C, днем около 0°C.

В свою очередь, 13 декабря в Украине также сохранится облачная погода. В северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях, в западных, Николаевской, большинстве центральных областей ожидаются небольшие, местами умеренные дожди с мокрым снегом, местами гололед, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от -4°C до +1°C, днем 0°C...+5°C; в южной части ночью -1°C...+6°C, днем +3°C...+8°C, на юге Одесской области до +14°C.

В северных и центральных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в юго-восточных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В столице 13 декабря ночью без существенных осадков, днем дождь с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от -4°C до +1°C, днем 0°C...+5°C.

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