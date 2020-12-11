Гололедица: в Киеве составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды

11 декабря, 2020, 19:03

В столице инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Отмечается, что из-за ледяного ливня, который прошелночью, на улицах образовалось плотное ледовое покрытие.

Поэтому, инспекторы с самого утра мониторят все районы города, чтобы проконтролировать очистку улиц от гололеда. В случае невыполнения своих обязанностей балансодержателями, инспекция принимает меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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"В частности, инспекторы КП "Киевблагоустройство" и районных государственных администраций уже внесли более 1 тысячи предписаний и составили 150 протоколов за административное правонарушение по статье 152 КУоАП. По этой статье предусмотрено наложение штрафа в размере от 340 до 1 700 грн", - говорится в сообщении.

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