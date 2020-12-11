ФИФА объявила тройку претендентов на звание лучшего тренера мира

Об этом сообщает ФИФА в twitter.

На титул претендуют Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс"), Ханс-Дитер Флик (Германия, "Бавария") и Юрген Клопп.

В прошлом сезоне Бьелса через 16 лет вернул "Лидс" в английскую премьер-лигу, Флик выиграл с "Баварией" Лигу чемпионов а Клопп впервые за 30 лет привел "Ливерпуль" к титулу чемпиона Англии.

Церемония The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

В 2019 году лучшим тренером мира был признан Юрген Клопп.

В июле французское издание France Football заявил, что решило не вручать "Золотой мяч" из-за паузы в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.

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