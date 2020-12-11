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Espreso.tvСпортФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста мира-2020

ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста мира-2020


фото: Getty Images
Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала финальное трио претендентов на звание лучшего игрока 2020

Об этом сообщает официальный twitter ФИФА.

На звание лучшего футболиста мира 2020 года претендуют Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси ("Барселона").

Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование за лучших игроков мира стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

В 2019 году лучшим футболистом мира был признан аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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