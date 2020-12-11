ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста мира-2020

11 декабря, 2020, 18:57

Международная федерация футбольных ассоциаций обнародовала финальное трио претендентов на звание лучшего игрока 2020

Об этом сообщает официальный twitter ФИФА.

На звание лучшего футболиста мира 2020 года претендуют Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси ("Барселона").

Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Голосование за лучших игроков мира стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

В 2019 году лучшим футболистом мира был признан аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси.

com (@FIFAcom) December 11, 2020 В июле французское издание France Football заявил, что решило не вручать "Золотой мяч" из-за паузы в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb