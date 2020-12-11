Фонд госимущества планирует продать Центрэнерго в конце 2021 года

11 декабря, 2020, 14:11

Фонд государственного имущества Украины хочет продать Центрэнерго в конце 2021 года, если парламент разрешит проведение большой приватизации

Об этом пишет НВ Бизнес .

"Центрэнерго - это план конца 2021 года. Верховная Рада запретила не только аукционы, но и саму подготовку (крупных госкомпаний в приватизации). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет для подготовки. Мы подали на Кабинет Министров документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации ", - цитирует издание слова Сенниченко.

Он также напомнил, что правительство рассматривает возможность объединить Центрэнерго с государственными шахтами.

"Если Верховная Рада снимет запрет (на проведение большой приватизации - ред.), И будут ресурсы на подготовку. То это конец 2021", - добавил Сенниченко.

Ранее в ведомстве прогнозировали продажи Центрэнерго во втором квартале 2021 года.

Центрэнерго принадлежат три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская. Они обеспечивают электростанцией центр и частично восток страны. Суммарная проектно мощность станций составляет 7690 МВт - примерно 15% от общей мощности электростанций Украины. Государству принадлежит 78,3% акций Центрэнерго. В конце мая этого года Фонд госимущества удалось вернуть контроль над предприятием - новым руководителем стал Александр Корчинский.