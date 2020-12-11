Если ситуация ухудшится: Радуцкий не исключил возможность досрочного усиления карантина

11 декабря, 2020, 10:26

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, карантин в Украине могут усилить до 8 января в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19

Об этом пишет издание "Сегодня" .

"Никто не говорит, что это (усиление карантина - ред.), будет именно 8 января. Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других дать ... Никто не будет ждать 8 января", - цитирует издание слова Радуцкого .

Как считает нардеп, прогнозы свидетельствуют о том, что декабрь Украина пройдет с показателями в пределах 16 тыс. случаев COVID-19 в сутки. При этом 8 января будет пиковой нагрузкой.

"Новый год даст увеличение (заболеваемости - ред.), мы от этого не денемся", - подчеркнул Радуцкий.

Напомним, Кабинет министров вводит усиленный карантин в Украине с 8 по 24 января.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb