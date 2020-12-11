Экс-командира харьковского "Беркута", восстановленного через суд, уволили из МВД, - Шевченко
11 декабря, 2020, 18:37
Бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, которого восстановили по решению Харьковского окружного админсуда, уволили
Об этом Укринформу сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.
"Да (Шаповалова уволили, - ред.). Он восстановился в подразделении, которого нет. Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили - ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует", - сказал Шевченко.
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- Напомним, экс-командира роты харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова восстановили в должности в органах.
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