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Espreso.tvОбществоЭкс-командира харьковского "Беркута", восстановленного через суд, уволили из МВД, - Шевченко

Экс-командира харьковского "Беркута", восстановленного через суд, уволили из МВД, - Шевченко

Бывшего командира харьковского "Беркута" Виктора Шаповалова, которого восстановили по решению Харьковского окружного админсуда, уволили

Об этом Укринформу сообщил директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

"Да (Шаповалова уволили, - ред.). Он восстановился в подразделении, которого нет. Решение суда было выполнено, его восстановили, но должности и подразделения такого уже нет, оно уже расформировано. И поэтому его уволили - ему негде служить дальше в этом подразделении, структуры такой уже не существует", - сказал Шевченко.

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11 декабря, 2020 пятница

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