COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили 13,5 тыс. новых случаев

11 декабря, 2020, 08:15

13514 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря

В частности, заболели 638 детей и 690 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2846 человек;

летальных случаев - 285;

выздоровели - 15327 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 60 847 (в том числе методом ПЦР - 39519, методом ИФА - 21328).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 872 228 человек;

выздоровели - 480 348 человек;

летальных исходов - 14 755;

проведения ПЦР-тестов - 4957299.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 88317 случаев;

Винницкая область - 19 481 случай;

Волынская область - 27 537 случаев;

Днепропетровская область - 47 650 случаев;

Донецкая область - 28 391 случай;

Житомирская область - 33 405 случаев;

Закарпатская область - 25 693 случая;

Запорожская область - 40 653 случая;

Ивано-Франковская область - 40 282 случая;

Киевская область - 46 998 случаев;

Кировоградская область - 6921 случай;

Луганская область - 7615 случаев;

Львовская область - 52 578 случаев;

Николаевская область - 22 980 случаев;

Одесская область - 55 714 случаев;

Полтавская область - 28 435 случаев;

Ровенская область - 35 452 случая;

Сумская область - 34 996 случаев;

Тернопольская область - 30 738 случаев;

Харьковская область - 61 424 случая;

Херсонская область - 13 401 случай;

Хмельницкая область - 33 958 случаев;

Черкасская область - 30 133 случая;

Черновицкая область - 36 286 случаев;

Черниговская область - 23 190 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря 2020. В частности,... Опубликовано Максим Степанов четверг, 10 декабря 2020