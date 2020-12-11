COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили 13,5 тыс. новых случаев
В частности, заболели 638 детей и 690 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 2846 человек;
- летальных случаев - 285;
- выздоровели - 15327 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 60 847 (в том числе методом ПЦР - 39519, методом ИФА - 21328).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 872 228 человек;
- выздоровели - 480 348 человек;
- летальных исходов - 14 755;
- проведения ПЦР-тестов - 4957299.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1880), Запорожской (895), Одесской (874), Киевской (787) и Днепропетровской (759) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 88317 случаев;
Винницкая область - 19 481 случай;
Волынская область - 27 537 случаев;
Днепропетровская область - 47 650 случаев;
Донецкая область - 28 391 случай;
Житомирская область - 33 405 случаев;
Закарпатская область - 25 693 случая;
Запорожская область - 40 653 случая;
Ивано-Франковская область - 40 282 случая;
Киевская область - 46 998 случаев;
Кировоградская область - 6921 случай;
Луганская область - 7615 случаев;
Львовская область - 52 578 случаев;
Николаевская область - 22 980 случаев;
Одесская область - 55 714 случаев;
Полтавская область - 28 435 случаев;
Ровенская область - 35 452 случая;
Сумская область - 34 996 случаев;
Тернопольская область - 30 738 случаев;
Харьковская область - 61 424 случая;
Херсонская область - 13 401 случай;
Хмельницкая область - 33 958 случаев;
Черкасская область - 30 133 случая;
Черновицкая область - 36 286 случаев;
Черниговская область - 23 190 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
13514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 11 декабря 2020. В частности,...Опубликовано Максим Степанов четверг, 10 декабря 2020
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