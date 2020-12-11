COVID-19 может стать сезонной болезнью: Ляшко спрогнозировал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад

11 декабря, 2020, 12:00

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, коронавирус в Украине, вероятно, пойдет на спад в мае 2021 года

Об этом сообщает ТСН .

"Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021 года у нас будет уже такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче. Но этому будет способствовать и сезонность вируса, я думаю, мы будем видеть четкую сезонность и в весенне-летний период коронавирус уменьшит свою активность и циркуляцию ", - цитирует издание слова Ляшко.

Кроме того, к весне в Украине начнется процесс вакцинации населения и постепенно у людей будет формироваться иммунитет к болезни.

"И плюс появится вакцина и с каждым днем, с каждым месяцем все больше людей будет прививаться против коронавирусной болезни и формировать иммунитет, который постепенно станет коллективным. И мы забудем об этой ужасной болезни", - подчеркнул Ляшко.

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