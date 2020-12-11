Бюджет и кадровые вопросы: нардеп рассказал, каких министров могут заменить на следующей неделе

11 декабря, 2020, 13:34

Об этом Железняк написал в Telegram.

По его информации, на понедельник запланировано заседание Комитета по вопросам бюджета, на котором утвердят финальный текст проекту государственного бюджета на 2021 год.

"Но еще добавятся кадровые вопросы. Причем пока обсуждается целый пачка", - отметил Железняк.

Так, по его словам, на следующей неделе министром образования могут назначить нынешнего исполняющего обязанности Сергея Шкарлета. Кроме того, могут выбрать вице-премьера-министра энергетики, кандидатом на должность которого является Юрий Витренко. По словам нардепа, эти назначения "активно считают голоса».

Кроме того, по его словам, планируется заменить министра Кабинета министров, министра по делам ветеранов, а также, вероятно, министра экологии.

"А вот МОЗ (Степанов) пока останется на своем месте минимум до конца локдауна", - добавил Железняк.