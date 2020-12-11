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Биатлон: определился состав сборной Украины на вторую эстафету сезона


фото: Getty Images
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене

Об этом сообщает "Трибуна".

Завтра, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафета. Гонка стартует в 12:45. Сборную Украины представят Дарья Блашка, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.

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