Биатлон: определился состав сборной Украины на вторую эстафету сезона
11 декабря, 2020, 19:05
Сборная Украины по биатлону определилась с составом на эстафету второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене
Об этом сообщает "Трибуна".
Завтра, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене пройдет женская эстафета. Гонка стартует в 12:45. Сборную Украины представят Дарья Блашка, Юлия Джима, Валя Семеренко и Елена Пидгрушная.
- Напомним, 3 декабря украинка Валя Семеренко финишировала девятой в спринтерской гонке на стартовом этапе Кубка мира.
- 5 декабря женская сборная Украины заняла пятое место в стартовой эстафетной гонке нового розыгрыша Кубка мира.
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