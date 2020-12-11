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Espreso.tvОбществоБуду требовать официальных извинений, - Бутусов будет подавать в суд на Минобороны

Буду требовать официальных извинений, - Бутусов будет подавать в суд на Минобороны


фото: gordonua
Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что будет подавать в суд на Министерство обороны и требовать официальных извинений

Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

"Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал о причинах отказа в предоставлении мне должности - вместо этого мне нагрубили на сайте МО. Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления слов пренебрежения в мой адрес, прошу помощи правозащитников ", - написал журналист.

Бутусов объяснил, что его не пригласили на встречу с министром обороны, не дали возможность представить программу действий, не представившим никакой должности, которую он мог бы занять в Минобороны.

"Хотя сам министр официально заявил об этом на своем сайте на всю страну, вместо этого мне хамят через официальную страницу", - добавил Бутусов.

Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал в причинах отказа в предоставление мне ...

Опубликовано Юрием Бутусовым Пятница, 11 Декабря 2020
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