Буду требовать официальных извинений, - Бутусов будет подавать в суд на Минобороны
Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.
"Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал о причинах отказа в предоставлении мне должности - вместо этого мне нагрубили на сайте МО. Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления слов пренебрежения в мой адрес, прошу помощи правозащитников ", - написал журналист.
Бутусов объяснил, что его не пригласили на встречу с министром обороны, не дали возможность представить программу действий, не представившим никакой должности, которую он мог бы занять в Минобороны.
"Хотя сам министр официально заявил об этом на своем сайте на всю страну, вместо этого мне хамят через официальную страницу", - добавил Бутусов.
Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал в причинах отказа в предоставление мне ...Опубликовано Юрием Бутусовым Пятница, 11 Декабря 2020
- Напомним, Министерство обороны Украины предложило журналисту Юрию Бутусову занять одну из должностей в ведомстве.
- Впоследствии, журналист и главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов согласился на предложение Министерства обороны занять одну из должностей в ведомстве. Он обнародовал свою программу действий.
- 9 декабря Бутусов заявил, что Минобороны не выходит на связь после его согласия занять одну из должностей в ведомстве.
- Так, в Минобороны отметили, что ждут журналиста Юрия Бутусова на собеседование и "расстроены его попыткой ввести общественность в заблуждение".
- Затем в Министерстве обороны заявили, что по результатам собеседования с Бутусовым, кадровые службы обнаружили отсутствие вакансий , "соответствующих уровню его амбиций".