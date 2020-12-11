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Espreso.tvОбществоAstraZeneca планирует повысить эффективность вакцины против коронавируса за счет "Спутник-V" с РФ

AstraZeneca планирует повысить эффективность вакцины против коронавируса за счет "Спутник-V" с РФ

Британская компания AstraZeneca планирует доработать собственную вакцину от COVID-19 с помощью российской "Спутник-V"

Об этом сообщает Reuters.

Компания планирует выяснить, можно ли повысить эффективность своей вакцины.

Испытания начнутся до конца года. AstraZeneca рассматривает, как можно комбинировать вакцины.

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AstraZeneca заявила о желаемой эффективности в 90%.

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