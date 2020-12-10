Законы по поддержке бизнеса во время усиления карантина вступили в силу

10 декабря, 2020, 10:47

Законы по поддержке физических лиц - предпринимателей и наемных работников во время усиления карантина вступили в силу

Законы опубликованы 9 декабря в издании "Голос Украины".

Так, вступил в силу закон №1071-IX, предусматривающий предоставление единовременной материальной помощи малым и средним предпринимателям, а также наемным работникам. Согласно документу получить денежную помощь в размере 8 тыс. грн смогут наемные работники, которые потеряли часть заработной платы вследствие введения карантина, и физические лица - предприниматели (ФЛП), которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

В свою очередь ФЛП не смогут получить помощь, если они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона; если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца, а также если их вид деятельности не подпадает под карантин.

Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина. Эта норма касается предприятий, которые (на время вступления в силу Закона) вынужденно сократили или могут сократить продолжительность рабочего времени работников из-за простоя в связи с внедрением карантина.

Закон №1072-ІХ, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины, предусматривает списание налогового долга налогоплательщиков в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн.

Плательщики единого налога первой группы освобождаются от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года.

Также до 29 декабря 2021 года отсрочено погашение налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых лиц, который в общей сумме не превышает 6800 грн.

Закон №1073-IХ "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться: единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина; материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест; одноразовая компенсация бизнесу для уплаты ЕСВ за наемных работников.

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