Волынский облсовет просит Зеленского уволить главу ОГА

10 декабря, 2020, 17:40

Депутаты Волынского облсовета выразили недоверие главе ОГА Юрию Погуляйко

Об этом сообщает ВолиньPost .

На сессии депутаты планировали заслушать отчет Погуляйко. Но он не пришел, а депутаты решили выразить ему недоверие.



Глава совета Григорий Недопад заверил, что руководство ОГА приглашают на каждую сессию.



Погуляйко выразил свою позицию. По его словам, на заседание сегодняшней сессии его не пригласили. Добавил, что отчитается перед депутатским корпусом о выполнении бюджета 2020 года, однако, не раньше января - февраля 2021, в частности, только после выполнения бюджета 2020 года и его утверждения Министерством финансов Украины.



За выражение недоверия Погуляйко проголосовали 49 депутатов, против - 4, воздержались - 4.

В заявлении депутатов говорится, что глава ОГА должен ежегодно отчитываться перед ними о проделанной работе. Кроме того, они считают, что Волынская область начала резко терять темп развития после того, как ее возглавил Погуляйко. Облсовет и принял решение о выражении недоверия главе ОГА.



Недопад направит это решение президенту Украины Владимиру Зеленскому.