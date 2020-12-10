Волонтер Звиробий идет на довыборы в Верховную Раду
10 декабря, 2020, 22:40
Доброволец и волонтер Маруся Звиробий будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность"
Об этом сообщил пятый прездидент Петр Порошенко в Twitter.
"Украинская волонтер, Служащая по контракту ВСУ, она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине", - написал он.
Он поприветствовал Звиробий в команде "ЕС".
Искренне поздравляю Марусю Звиробий в нашей команде!- Петр Порошенко (@poroshenko) December 10, 2020
Украинский волонтер, Служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск, она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. pic.twitter.com/XXMAUYFW5n
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