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Espreso.tvОбществоВолонтер Звиробий идет на довыборы в Верховную Раду

Волонтер Звиробий идет на довыборы в Верховную Раду


фото: twitter.com/poroshenko
Доброволец и волонтер Маруся Звиробий будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Европейская Солидарность"

Об этом сообщил пятый прездидент Петр Порошенко в Twitter.

"Украинская волонтер, Служащая по контракту ВСУ, она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине", - написал он.

Он поприветствовал Звиробий в команде "ЕС".

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