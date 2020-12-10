Воевал на Ближнем Востоке: в Киеве задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

10 декабря, 2020, 21:00

Столичные правоохранители задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске за участие в боевых действиях на территории одной из стран Ближнего Востока

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"9 декабря, оперативники Нацполиции и полиции Киева задержали иностранца в столице. Согласно учетов Интерпола, 33-летний гражданин РФ с 2018 года находился в международном розыске", - говорится в сообщении.

Мужчину разыскивали за участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории одной из стран Ближнего Востока. Известно, что он в апреле 2014 года прошел подготовку в специальном военном тренировочном лагере незаконного вооруженного формирования.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.

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