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Espreso.tvОбществоВоевал на Ближнем Востоке: в Киеве задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол

Воевал на Ближнем Востоке: в Киеве задержали россиянина, которого разыскивал Интерпол


фото: npu.gov.ua
Столичные правоохранители задержали гражданина РФ, который находился в международном розыске за участие в боевых действиях на территории одной из стран Ближнего Востока

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"9 декабря, оперативники Нацполиции и полиции Киева задержали иностранца в столице. Согласно учетов Интерпола, 33-летний гражданин РФ с 2018 года находился в международном розыске", - говорится в сообщении.

Мужчину разыскивали за участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования на территории одной из стран Ближнего Востока. Известно, что он в апреле 2014 года прошел подготовку в специальном военном тренировочном лагере незаконного вооруженного формирования.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции злоумышленника.

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