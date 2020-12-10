Вместо "слуг народа" контроль перешел к "слугам Кремля": Порошенко об избрании мэром Кривого Рога представителя ОПЗЖ

10 декабря, 2020, 15:22

Об этом он заявил во съезда партии Европейская Солидарность, передает Еспресо.TV.

"Это фиаско поставило жирную красноречивое точку в кампании местных выборов 2020 года. От любви до ненависти один год. Один год даже в родных краях, где "95-й квартал" в городе металлургов (Кривой Рог - ред.) сказал свое "фе" столичному "95-м кварталу", потому что так в шутку называют сейчас улицу Банковую ", - отметил Порошенко.

По его словам, несмотря на то, что самый сильный кандидат на выборах мэра Кривого Рога под давлением Офиса президента снялся - "слугам" это не помогло одержать победу.

"Они выборы проиграли. И, кстати, радоваться здесь нечему. Потому что вместо "слуг", контроль над городом перешел к "слугам Кремля", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, на выборах городского главы Кривого Рога во втором туре победил представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов.

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