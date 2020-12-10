Венецианская комиссия подтвердила, что Конституционный суд превысил свои полномочия и узурпировал власть, - Вениславский

10 декабря, 2020, 14:21

Венецианская комиссия подтвердила, что КСУ вышел за пределы своих полномочий и узурпировал власть, а судьи действовали в условиях конфликта интересов

Об этом сообщил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Вывод Венецианской комиссии по первому вопросу, поскольку президентом (Владимиром Зеленским, - ред.) было задано 3 вопроса. Мы сейчас имеем проект, опубликованный на сайте Венецианской комиссии по первому вопросу, - решение Конституционного суда Украины, то я хочу сказать, что оно полностью повторяет позицию президента Украины. Те аргументы, которые были озвучены президентом Украины в прямом эфире. В данном случае фактически Венецианская комиссия подтвердила, что, во-первых, решение Конституционного суда является слабо аргументированным, мягко говоря. Во-вторых, судьи действовали в условиях реального конфликта интересов. В-третьих, нет в решении Конституционного суда Украины аргументов, почему наказание по статье 366 п. 1, которая предусматривала лишение свободы, является чрезмерным. То есть юридической мотивации принятия такого решения по этому же вопросу также нет", - отметил Вениславский.

Представитель Зеленского в КСУ также заявил: "Кроме того, Конституционный суд вмешался, по заключению Венецианской комиссии, в полномочия Верховной Рады. Фактически узурпировал власть парламента. Конституционный суд Украины вышел за пределы полномочий, закрепленных законом и Конституцией, и за пределы собственно конституционного представления. Почему не были удовлетворены ходатайства об отводе судей из-за того, что у них есть конфликт интересов, а Конституционный суд не мотивировал. Именно на это очень подробно обратила внимание Венецианская комиссия. Итак, практически все тезисы, которые звучали с нашей стороны, полностью нашли свое подтверждение в заключении Венецианской комиссии".