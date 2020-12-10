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Венецианская комиссия ответила на запрос Зеленского относительно скандального решения КСУ

Конституция Украины не указывает, какой орган должен проверять декларации госслужащих, заявили в комиссии

Об этом говорится в ответе Венецианской комиссии на запрос президента Владимира Зеленского о полномочиях антикоррупционных органов, которую цитирует Укринформ.

"Следовательно, создавать или нет специальный правовой механизм проверки деклараций судей - это не приписывается международными стандартами. И предыдущая модель (в Украине, - ред.), когда декларации судей и других государственных служащих проверялись одним органом (НАПК, - ред.), является широко распространенной в регионе. Это означает, что выбор наиболее подходящего варианта за национальным законодательством", - заявили в комиссии.

При этом члены комиссии констатировали, что Конституция Украины не указывает, какой орган должен проверять декларации госслужащих.

В заключении отмечается, что КСУ в своем решении от 27 октября 2020 года считает, что проверка деклараций судей осуществляет на них давление.

"Этот аргумент, однако, не вызывает необходимости прекращения ныне существующего механизма проверки деклараций, но, вместе с тем, указывает на необходимость обеспечения соответствующих гарантий против злоупотреблений", - считают эксперты.

Среди возможных путей реформирования механизма проверки финансовых деклараций судей в комиссии предлагают наделить такими полномочиями Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС).

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