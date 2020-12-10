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Espreso.tvОбществоВенецианская комиссия обнародовала заключение относительно КСУ: советует не увольнять судей, а изменить закон

Венецианская комиссия обнародовала заключение относительно КСУ: советует не увольнять судей, а изменить закон


фото: Слово і Діло
Венецианская комиссия советует Украине внести изменения в закон о Конституционном суде из-за ситуации с антикоррупционной инфраструктурой

Об этом сообщает ЕП .

Венецианская комиссия советует прописать конкретные правила функционирования КСУ.

Вывод не содержит рекомендаций по очистке суда.

Комиссия советует обязать суд предоставлять обоснование по каждому положению законодательства, которое он объявляет неконституционным.

Дисциплинарная процедура в отношении судей должна регулироваться законом о КС. Возможность повторно возвращать на рассмотрение дела КС должна быть предусмотрена только в случаях, когда установлено, что судья в связи с этим решением совершил уголовное нарушение.

Советуют установить более четкое определение конфликта интересов.

Рекомендуют создать орган, который будет осуществлять проверку кандидатов на должность судьи КС - с участием международных представителей

Комиссия рекомендует заполнять вакантные места только после улучшения системы назначения.

Судей по квоте ВР советуют выбирать квалифицированным большинством.

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