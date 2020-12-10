В Техасе во время испытаний взорвался прототип космического корабля Маска Starship

Взрыв произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью.

В SpaceX отметили, что цель этих испытаний - максимальное увеличение давления в системах, поэтому такой результат "не был неожиданным".

Этот инцидент значительно замедлит развитие проекта Starship. В частности, на декабрь был запланирован первый испытательный полет аппарата на высоту 20 километров, теперь он не состоится.

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