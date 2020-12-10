В Техасе во время испытаний взорвался прототип космического корабля Маска Starship
10 декабря, 2020, 08:31
Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, который разрабатывается для миссий на Луну и Марс, после осуществления испытательного полета на суборбитальную высоту взорвался во время посадки
Трансляция состоялась на YouTube-канале компании.
Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.
Взрыв произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью.
В SpaceX отметили, что цель этих испытаний - максимальное увеличение давления в системах, поэтому такой результат "не был неожиданным".
Этот инцидент значительно замедлит развитие проекта Starship. В частности, на декабрь был запланирован первый испытательный полет аппарата на высоту 20 километров, теперь он не состоится.
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