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Espreso.tvМирВ Техасе во время испытаний взорвался прототип космического корабля Маска Starship

В Техасе во время испытаний взорвался прототип космического корабля Маска Starship


фото: NASAspaceflight
Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, который разрабатывается для миссий на Луну и Марс, после осуществления испытательного полета на суборбитальную высоту взорвался во время посадки

Трансляция состоялась на YouTube-канале компании.

Starship SN8 запускали с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас.

Взрыв произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью.

В SpaceX отметили, что цель этих испытаний - максимальное увеличение давления в системах, поэтому такой результат "не был неожиданным".

Этот инцидент значительно замедлит развитие проекта Starship. В частности, на декабрь был запланирован первый испытательный полет аппарата на высоту 20 километров, теперь он не состоится.

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