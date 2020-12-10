В связи с "завладением имуществом" супермаркетов "Амстор": Венедиктова открыла производство против нардепа Новинского
10 декабря, 2020, 10:50
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Верховной Рады Вадима Новинского
Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос "РБК-Украина".
"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - говорится в сообщении.
ООО "Гратант" утверждает, что Новинский противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".
Уголовное производство открыто во исполнение решения Печерского районного суда Киева.
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