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Espreso.tvОбществоВ связи с "завладением имуществом" супермаркетов "Амстор": Венедиктова открыла производство против нардепа Новинского

В связи с "завладением имуществом" супермаркетов "Амстор": Венедиктова открыла производство против нардепа Новинского


фото: dsnews
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство против депутата Верховной Рады Вадима Новинского

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос "РБК-Украина".

"Досудебное расследование в указанном производстве осуществляется территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Киеве", - говорится в сообщении.

ООО "Гратант" утверждает, что Новинский противоправно завладел имуществом сети супермаркетов "Амстор", в том числе залоговым и ипотечным имуществом "Укрэксимбанка".

Уголовное производство открыто во исполнение решения Печерского районного суда Киева.

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