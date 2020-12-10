В связи с хищением 6 млн грн из бюджета: в Кривом Роге прошли массовые обыски

10 декабря, 2020, 14:35

В Кривом Роге провели обыски в связи с хищением 6 млн грн бюджетных средств на ремонт школ и больниц. Чиновнику горсовета сообщено о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В Кривом Роге милиция разоблачила группу лиц в хищении 6 млн грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в течение 2019-2020 годов проводились работы по строительству и реконструкции объектов системы здравоохранения и образования, расположенных на территории Кривого Рога.

Так, с целью присвоения бюджетных средств, их распорядитель - руководитель одного из управлений исполкома Криворожского горсовета - и директор частного предприятия вносили в акты выполненных работ ложные сведения.

К преступной деятельности соорганизаторы привлекли еще 4 человек - начальника отдела одного из управлений исполкома Криворожского горсовета и работников частного предприятия, каждый из которых выполнял свою роль в преступной "схеме".

"Как результат - в официальных документах отображалась необоснованно завышенная, как правило более чем в 2 раза, стоимость использованных строительных материалов", - говорится в сообщении.

Сейчас задокументировано 5 фактов хищения бюджетных средств на сумму более 6 млн грн. Средства были предназначены для реконструкции помещений под амбулатории центров первичной медико-санитарной помощи и строительства системы водоотведения одной из местных школ.

Полученные средства злоумышленники впоследствии легализовали путем приобретения дорогих автомобилей премиум-класса.

Так, правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Криворожского городского совета, директору частного предприятия и четырем исполнителям.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, на выборах городского головы Кривого Рога во втором туре победил представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов.

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