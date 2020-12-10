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Espreso.tvОбществоВ столице Судана ограбили консульство Украины

В столице Судана ограбили консульство Украины


фото: suna-sd.net
В городе Хатрум (Судан) неизвестные в форме вооруженных сил ограбили украинское консульство

Об этом сообщает УП со ссылкой на местное агентство SUNA .

Факт ограбления подтвердил консул Муса Мухаммад Саид. Он заявил, что ходил в полицию, чтобы идентифицировать грабителей.

Часть грабителей была одета в форму войск Судана. Они проникли в дипучреждение и похитили деньги и другое имущество.

Грабителей задержали в здании консульства. Имущество и деньги  вернули дипломатам.

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