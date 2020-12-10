В "Ворсклы" украли третье место в турнирной таблице, - Александр Фундерат в "Футбольном формате"

10 декабря, 2020, 12:16

Спортивный директор ФК "Ворскла" (Полтава) Александр Фундерат эмоционально прокомментировал судейство в матче 12-го тура УПЛ против черниговской "Десны" (0:1)

Свое мнение он высказал в проект "Футбольный Формат" на телеканале "Еспресо".

"Шла лобовая игра за текущее третье место между двумя равными соперниками, которые в тяжелых погодных условиях вчера показали очень качественный футбол. И тот футбол, который понравился болельщикам. Было видно качество игры независимо от тяжелых погодных условий.

К сожалению, этот футбол, этот качественный футбол, прекратился после 82-й минуты, после удаления Степанюка. После того как он получил вторую желтую карточку. Я понимаю, бывают ситуации, где какие-то правила существуют, все прописано. Есть моменты, где не поспоришь с арбитром, но не я, наверное, а арбитры придумали фразу "по духу игры". Вот, по моему мнению, по духу игры, вторая желтая карточка не должна была быть показана в этом матче и соперники в равных составах должны были определить победителя. Или же игра должна была закончиться ничейным результатом", - сказал он.

Фундерат считает, что в последнее время в украинском футболе очень много судейских скандалов.

"К сожалению, это был не последний момент, который вызвал такие эмоции. Накануне мы слышали о лишении трех очков по заявлению президента "Ингульца", а сейчас подвинули команду "Ворскла" с заслуженной 3-й позиции. В это, компенсированное арбитром, время в матче в три минуты команда "Ворскла" вела спортивную борьбу, будучи в меньшинстве, не проводя каких-то дополнительных замен. Мы ни разу не получили карточку за затягивание времени в это дополнительное время. Поэтому единственный повод добавить к компенсированному времени еще какие-то секунды - это были замены команды "Десна". Насколько я понимаю, в правилах везде написано, точнее в судейских рекомендациях, 30 секунд добавляется за это. И когда арбитр делает результативную ошибку с назначением штрафного, и эта результативная ошибка попадает еще на выход из компенсированного времени в компенсированном времени... возможно, по рекомендации ассистента арбитра, но все же мы понимаем, что не всегда же нужно думать за VAR, нужно принимать арбитру и самостоятельные решения, брать и на себя ответственность, а не ждать подсказки со стороны. Вот в этом моменте, если главный арбитр была уверена в том, что нарушение правил все же было, и, посмотрев на секундомер, убедилась, что это нарушение было после окончания игрового времени, опять же, зная все рекомендации, что только 11-метровые удары пробиваются после окончания игрового времени. Даже если ошибка была с указанием штрафного, вполне логично и по правилам, арбитр матча должна была закончить эту игру", - говорит спортивный директор.

После поражения в Чернигове "Ворскла" опустилась на четвертую строчку в турнирной таблице, пропустив вперед "Десну". Фундерат считает, что все должно решаться на футбольном поле.

"Результативная ошибка, команда потеряла текущее третье место, за которое боролась 11 туров, отдавая все силы. И хотелось бы, чтобы все решалось на футбольном поле в равных составах и в игровое время. Если так будет, мы будем только благодарны арбитрам. Также хотелось бы, чтобы никакие "дополнительные" моменты не влияли на очень интересную борьбу равных команд-соперников в текущем чемпионате, где нет максимальных отрывов каких-то, команды от команды, где идет борьба за каждый зачетный балл.

Если раньше было модно какую-то игру называть "за 6 очков", сейчас практически все лобовые матчи идут "за 6 очков" во всем чемпионате", - подытожил функционер в "Футбольном Формате".