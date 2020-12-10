В Одессе задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в McDonald's

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию", - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли правоохранители. В силу была введена специальная полицейская операция "Гром". После несколькоминутных переговоров с мужчиной он был задержан.

Предоставленная гражданином информация о взрывном устройстве была ложной. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнуло сложная жизнь.

По данному факту полицейские начали производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о задержании фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

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