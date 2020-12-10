В Киеве и Одессе задержали бандитов, которыми руководили "воры в законе" из России

10 декабря, 2020, 23:03

В четверг, 10 декабря, Нацполиция с привлечением спецподразделения КОРД провела третий этап спецоперации по разоблачению членов этнической транснациональной преступной организации

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Лидер и участники организации, действуя под "крышей »российских« воров в законе", "специализировались" на вымогательстве и похищении людей. В целом по результатам проведения трех этапов полицейской спецоперации задержан лидер и девять участников, еще двое - объявлены в розыск ", - говорится в сообщении.

Задержанных подозревают в ряде эпизодов вымогательства денег и похищения людей с целью выкупа. Суммы выкупы колебались от 20 тыс. грн до $ 800 тыс. Преступления совершали с применением насилия и под руководством двух "воров в законе", находящихся на территории РФ.

Банда имела два обособленных "филиала" - в Киеве и в Одессе. Преступники действовали как на территории этих областей, так и в других регионах. Банда состояла из 12 человек - выходцев из другой страны.

Полицейские также установили лиц, которые помогали злоумышленникам.

Во время первых двух этапов спецоперации правоохранители задержали лидера преступной организации и четырех ее участников, которые сейчас находятся под стражей. Еще четыре человека принудительно выдворили из Украины за нарушение миграционного законодательства.

10 декабря правоохранители провели третий этап полицейской спецоперации на территории Одессы, Киева и Киевской области, по результатам которой задержали пятерых участников банды.

Во время обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов было изъято оружие, патроны, ножи, черновики, расписки, печати, флэш-накопители, деньги, автомобили и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность.

Двум фигурантам сообщено подозрение по ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), другим трем - по ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В целом по результатам трех фаз спецоперации полицейские задержали 10 человек, еще двое объявлены в розыск.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb