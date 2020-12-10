В банке Мариуполя мужчина с ножом захватил трех заложников и угрожал взорвать здание: его задержали

10 декабря, 2020, 18:26

В Мариуполе задержали мужчину, который захватил отделение банка, угрожал взорвать здание и потребовал приехать журналистов и руководство городской полиции

Об этом сообщает Национальная полиция.

Правоохранители отмечают, что злоумышленник зашел в отделение банка в Левобережном районе Мариуполя с коробкой с проводами, в которой, по его словам, взрывное устройство. Он закрыл в комнате трех сотрудниц и угрожал взорвать всех. Захватчик требовал приезда начальника полиции города, спецподразделения КОРД и журналистов.

Так, на место прибыла полиция во главе с начальником областного главка Николаем Семенишиным, спасатели и другие службы. Была организована работа следственно-оперативной группы, переговорщиков, КОРДа, роты спецназначения, взрывотехников и кинологов.

С мужчиной начали переговоры двое сотрудников полиции и корда, которые предложили обменять двух женщин на себя. Но захватчик отказался, вел себя агрессивно и выдвинул новые условия - позвонить в город Торецкое, где он жил раньше. После этого было решено задерживать злоумышленника.

В результате операции нападавший был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель города Торецкое. Заложниц освободили. Чем и подозрительный предмет изъят. Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не обнаружено.

Задержанному инкриминируют ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников). Продолжаются следственные действия.

Фото: npu.gov.ua

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