Умер обладатель "Золотого мяча" Паоло Росси
10 декабря, 2020, 08:26
На 65-м году жизни скончался обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира-1982 в составе сборной Италии Паоло Росси
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
Причиной смерти легендарного футболиста стал рак легких.
В 1982 году в составе сборной Италии Росси стал чемпионом мира и лучшим бомбардиром турнира, на котором забил 6 голов. Также в 1982 году Росси получил "Золотой мяч".
Всего за сборную Италии Росси сыграл 48 матчей и забил 20 голов.
На клубном уровне выступал за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Перуджу", "Милан" и "Верону".
В составе "Ювентуса" Росси выиграл Кубок кубков и Кубок чемпионов, дважды становился чемпионом Италии.
- Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
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