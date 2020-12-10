Умер обладатель "Золотого мяча" Паоло Росси

10 декабря, 2020, 08:26

На 65-м году жизни скончался обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира-1982 в составе сборной Италии Паоло Росси

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Причиной смерти легендарного футболиста стал рак легких.

В 1982 году в составе сборной Италии Росси стал чемпионом мира и лучшим бомбардиром турнира, на котором забил 6 голов. Также в 1982 году Росси получил "Золотой мяч".

Всего за сборную Италии Росси сыграл 48 матчей и забил 20 голов.

На клубном уровне выступал за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Перуджу", "Милан" и "Верону".

В составе "Ювентуса" Росси выиграл Кубок кубков и Кубок чемпионов, дважды становился чемпионом Италии.

Напомним, 25 ноября в возрасте 60 лет умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb