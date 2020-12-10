Укрзализныця с марта планирует повысить тарифы на пассажирские перевозки

10 декабря, 2020, 11:33

Финансовый план Укрзализныци предусматривает индексацию тарифов на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"В 2021 году предусмотрена индексация тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении с 1 марта на 2% ежемесячно. Дополнительные доходы составят 557,9 млн грн", - отмечается в финплане компании, которым располагает ИФ.

Согласно финплану в 2021 году Укрзализныця планирует получить 3,53 млрд грн чистой прибыли по сравнению с плановым показателем в 0,07 млн грн в 2020 году при сокращении выручки на 3,2% - до 86,5 млрд грн. При этом показатель запланированной выручки на 15,4% выше, чем ожидаемый результат в 2020 году.

По информации издания, EBITDA Укрзализныци в 2021 году по сравнению с планом 2020 года должен вырасти на 5,4% - до 19,1 млрд грн, а капитальные инвестиции - более чем в 2,1 раза - до 27,2 млрд грн.

Так, на капитальное строительство в следующем году планируется направить 7,25 млрд грн, на покупку или изготовление основных средств - 8,48 млрд грн, на модернизацию основных средств - 5,785 млрд грн и на капремонт - 5,189 млрд грн.

Доходы от грузовых перевозок сократятся на 5,2% по сравнению с планом на 2020 год и увеличатся на 11,8% по сравнению с прогнозом на 2020 год - до 72,088 млрд грн.

Доходы от перевозок пассажиров прогнозируются в размере 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана на 2020 год и почти вдвое больше ожидаемого результата текущего года.

В компании также отметили, что наибольший рост административных расходов предусмотрен за счет увеличения расходов на оплату труда и отчислений на социальные мероприятия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb