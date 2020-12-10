Украинский ученый впервые получил грант исследовательского совета ЕС

10 декабря, 2020, 21:17

Старший научный сотрудник химического факультета КНУ имени Шевченко доктор наук Павел Михайлюк стал первым украинцем, который получил европейский грант в сфере органической химии

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на журнал Европейского исследовательского совета .

"С помощью своего гранта Михайлюк надеется решить вопрос (бензольных соединений - ред.) и способствовать развитию медицины, используя новые изостеры - молекулы с подобной формой и свойствами. Обмен одной биологически активной изостеры на другую позволяет повысить биологические и физические свойства соединения, не внося существенных изменений в химическую структуру. Команда Павла Михайлюка разработает инновационные биоизостеры, которые будут включены в несколько противовирусных, противовоспалительных и гипотензивных препаратов ", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ERC, одним из самых распространенных структурных элементов в химии является так называемое бензольное кольцо (цикл атомов и связей в молекуле). На сегодняшний день более 500 лекарств, включая аспирин и парацетамол, состоят из веществ, содержащих бензол. При этом фармацевтические компании пытаются разрабатывать и поставлять на рынок новые лекарства с использованием таких "строительных блоков" с элементами бензола. Целью является найти так называемые беспатентные эквиваленты имеющимся лекарственным средствам и усилить их лечебные свойства.

Грант предусматривает финансирование в объеме 1,9 миллиона евро в течение 60 месяцев.