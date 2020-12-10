Украинский клуб одержал четвертую подряд победу в Лиге чемпионов

10 декабря, 2020, 13:24

Украинский гандбольный клуб "Мотор" переиграл французский "Нант" и одержал четвертую подряд победу в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт «Мотора».

В начале гостевого матча Лиги чемпионов команда из Запорожья уступала французам с разницей в 5 мячей. Однако "Мотор" перехватил инициативу и на последних секундах игры вырвал победу 32:31.

Она оказалась для украинского клуба четвертой подряд в ЛЧ. Запорожцы имеют 8 очков и занимают в своей группе четвертое место. Впереди идут испанская "Барселона" (16), венгерский "Веспрем" (13) и датский "Ольборг" (10). Позади - немецкий "Киль" (7), "Нант" (4), словенский "Целье" (2) и хорватский "Загерб" (0).

Напрямую в четвертьфинал выходят первые две команды из группы; клубы, которые финишируют на третьем - шестом местах сыграют в 1/8 финала.

Следующий матч "Мотор" проведет 10 февраля 2021 года в Запорожье против "Киля".

Напомним, 18 ноября "Мотор" одолел "Загреб" и одержал вторую победу в групповом раунде Лиги чемпионов.

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