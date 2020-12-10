Украина направила в Международный уголовный суд 14 обращений о преступлениях РФ в Крыму и на Донбассе, - ОГП

10 декабря, 2020, 22:24

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов заявил о 14 обращениях о преступлениях против человечности на оккупированной Россией территории Украины, направленных в Международный уголовный суд

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Направлено в Международный суд 14 обращений о военных преступлениях и преступлениях против человечности", - заявил Мамедов.

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Кроме того, он планирует встретиться с прокурором суда, чтобы обсудить дальнейшие шаги в этом направлении.

"Я думаю, что всем этим действиям, тяжелым международным преступлениям, будет дана объективная оценка", - отметил Мамедов.