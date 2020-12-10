Украина еще не обсуждала с Западом отключение РФ от SWIFT, - Кравчук

10 декабря, 2020, 18:00

Украина еще не предлагала партнерам ввести новые санкции против РФ и отключить ее от международной системы денежных переводов SWIFT

Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в интервью liga.net .

По его словам, необходимо узнать реакцию общества

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"Теперь мы анализируем, как к этому отнесутся политические партии, гражданское общество, как отнесется украинский народ. Чтобы мы знали и могли сказать западным партнерам, что это мнение не только узкого круга лиц, а украинского политикума и народа", - подчеркнул он.